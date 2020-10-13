Украина ограничит массовые собрания в "зелено-оранжевой" зонах 50-20 людьми

Украина ограничит массовые собрания в "зеленой" и "оранжевой" зонах 50-20 людьми, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наши расчеты показывают, что после проведения концертов... в регионах количество больных существенно возросло... В "зеленой" зоне предлагается разрешить массовые мероприятия с количеством не более 50 человек (при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м и масочного режима), в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20 человек", - сказал премьер, открывая внеочередное заседание правительства во вторник.