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16:32 13.10.2020

За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

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За минувшие сутки Covid-19 заболело рекордное количество жителей Киевской области – глава обладминистрации

217 жителей Киевской области заболели коронавирусной инфекцией Covid-19 за минувшие сутки, что является максимальным показателем для региона с начала пандемии, при этом выздоровели 102 человека, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Болезнь распространяется в геометрической прогрессии. Поэтому, во-первых, должны внимательно следить за своим здоровьем. Во-вторых, должны носить защитные средства и соблюдать социальную дистанцию в знак уважения к окружающим. В комплексе это даст нам возможность минимизировать риски распространения эпидемии", - сказал Володин на брифинге во вторник.

Среди тех, у кого обнаружили болезнь за сутки, 193 взрослых и 24 ребенка.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Володин также провел встречу с представителями религиозных конфессий, в ходе которой призвал духовенство проводить религиозные обряды с тщательным соблюдением всех противоэпидемических требований.

Теги: #киев #коронавирус
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