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14:41 13.10.2020

Тихановская требует от Лукашенко уйти до 25 октября и грозит национальной забастовкой

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Тихановская требует от Лукашенко уйти до 25 октября и грозит национальной забастовкой

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко "народный ультиматум" - до 25 октября он должен объявить о своём уходе, иначе начнётся национальная забастовка.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключённые должны быть освобождены", - сказано в заявлении в Telegram-канале Тихановской во вторник.

Экс-кандидат заявила, что если до 25 октября эти требования не будут выполнены, то "вся страна мирно выйдет на улицы с "народным ультиматумом"."И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", - пообещала она.

По словам Тихановской, у власти есть "13 дней, чтобы выполнить три условия". "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться и всё это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - добавила экс-кандидат в президенты.

Теги: #лукашенко #протест #тихановская #беларусь
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