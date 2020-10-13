"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

Группа компаний "Нова Пошта" создала собственную "Службу предупреждения эпидемий и санитарно-эпидемиологического контроля".

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, в составе службы - восемь врачей-эпидемиологов и один специалист по эпидемиологии (фельдшер), которые находятся в региональных подразделениях компании в Киеве, Полтаве, Хмельницком, Львове, Одессе и Запорожье. Основной задачей службы является профилактика распространения инфекционных заболеваний.

"Нам крайне важно, чтобы наши клиенты и работники были в безопасности. Мы вводим новую культуру поведения ради безопасности. Чтобы внедрить эту культуру, мы будем системно учить менеджмент и сотрудников фронт-лайна, совершенствовать процедуры безопасности. Как показало время, меры безопасности актуальны и через полгода после начала эпидемии. Именно поэтому компания приняла решение, что они навсегда останутся частью стандартов "Новой Пошты", - комментирует СЕО "Нова Пошта" Александр Бульба.

Служба вошла в дирекцию по охране труда и гражданской защиты "Нова Пошта". Ее возглавила врач-эпидемиолог Ирина Кобылевская.

В компании отметили, что служба продолжит работу и после завершения в Украине эпидемии коронавируса, В частности, будет своевременно реагировать и принимать меры по предотвращению распространения других инфекционных заболеваний.

Основанная в 2001 году, ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит более чем из 6 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".