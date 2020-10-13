Российские наемники с полуночи дважды нарушили режим тишины на Донбассе - Минобороны

Российские наемники с начала суток дважды войска нарушили режим тишины на Донбассе, боевых потерь, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины дважды. После полуночи на Луганском направлении противник сделал три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного Зайцево, а в 10:10, со стороны с.Веселое зафиксировано применение оккупантами автоматического гранатомета", - сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что боевых потерь в результате этих обстрелов нет, украинские военные огонь не раскрывали.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, с текущей недели на полигонах т.н. "1-го и 2-го армейских корпусов" российские наемники начали проведение сборов, к которым предполагается привлечь максимальное количество "резервистов".

"Российские оккупационные администрации донесли к руководителям "государственных" учреждений и предприятий требование о запрете трудоустройства мужчин в возрасте до 35 лет без прохождения этих двухнедельных сборов", - добавили в ГУР.