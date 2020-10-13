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12:55 13.10.2020

В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

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В Киеве для больных коронавирусом развернули более 2,7 тыс. коек – Кличко

В Киеве для лечения больных коронавирусом развернули почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах, заявил мэр города Виталий Кличко и показал видео проверки, как готовят городскую больницу № 18 к приему больных COVID-19.

"Мы продолжаем увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие - завершают обустройство отделений для приема таких больных. Вчера я посетил городскую клиническую больницу №18, которую мы готовим к приему больных коронавирусом", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

По его словам, один из этажей медучреждения сегодня оборудуют под отделение для приема больных коронавирусом. Там развернули инфекционное отделение на 100 коек. А также - 60 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Таких больных больница уже принимает. В инфекционном же отделении пока идет переоборудование. Будут и отдельные палаты для интенсивной терапии.

Кличко сообщил, что больница № 18 уже получила от города медикаменты на более 3млн грн. А также четыре аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн грн. Город выделил и более 1 млн грн на ремонт системы кислородного снабжения. В частности, там уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода. Всего их будет 80. В медучреждении осуществили подготовку и обучение медиков о том, как работать с больными коронавирусом и сформировали десять бригад медицинского персонала для работы в инфекционном отделении.

Медработники, которые будут работать с больными COVID-19, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами и спецоборудованием для дезинфекции помещений. На это больница направила почти 4 млн грн.

"Еще четыре больницы готовятся сегодня к приему больных коронавирусом. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 1, 12 и 15. Я подчеркиваю: это то, что город делает самостоятельно. В условиях, когда динамика распространения вируса такова, что очень скоро коек в больницах у нас может не хватить, и при этом государственные, ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом. Хотя имеют в общем 11 тыс. коек и квалифицированный персонал. Я считаю, что это - не государственническая и, мягко говоря, странная позиция правительства и Министерства здравоохранения, которые тем временем рассказывают о развертывании госпиталей во дворцах спорта и так далее", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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