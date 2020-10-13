Псевдополицейский, выманивший у жительницы Харьковщины $9 тысяч, приговорен к 5 годам тюрьмы

Балаклейский районный суд Харьковской области признал виновным в мошенничестве(ч. 4 ст. 70, ч. 3 ст. 190 УК Украины) и приговорил его к 5 годам лишения свободы 28-летнего мужчину, который, представившись полицейским, вместе с сообщником выманил у жительницы Барвенкова $9 тыс.

"Во время судебного следствия обвиняемый свою вину не признал. Однако суд счел достаточными доказательства вины, предоставленные стороной обвинения. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как было установлено, неработающий мужчина, имевший непогашенную и неснятую судимость, договорившись с сообщником, позвонил жительнице Барвенкова и представился полицейским. Он рассказал, что сын женщины якобы находится в отделении полиции, поскольку попал в ДТП, в результате которого травмирована девушка. Звонивший сказал, что на лечение пострадавшей срочно нужны деньги. Женщина согласилась и, пока один мошенник поддерживал с ней связь по телефону, отдала $9 тыс. его сообщнику.

Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, что она должна ждать встреча с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только спустя некоторое время.