Кулеба: незаконный призыв РФ в Крыму - это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом

Незаконный призыв России в Крыму - это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом, а именно четвертой Женевской конвенцией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы, возможно, уже слышали, что на 14 октября, День Покровы Пресвятой Богородицы, когда наше государство будет отмечать День защитника Украины, российская оккупационная администрация запланировала отправку со сборного пункта в Севастополе лиц, незаконно призванных РФ на срочную службу в Черноморском флоте РФ и в войсках южного военного округа. Во-первых, военнослужащие именно этого округа задействуются для осуществления агрессии против нашего государства, и очевидна прямая связь. Во-вторых, очень четко хочу отметить, что призыв в Крыму - это военное преступление прямо запрещенное международным гуманитарным правом, а именно четвертой Женевской конвенцией", - сказал глава МИД Украины на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, эта незаконная призывная кампания является уже 12-ой, то есть РФ совершила в оккупированном Крыму 12 военных преступлений по незаконному призыву в свои Вооруженные силы.

"Все это демонстрирует, что российская агрессия продолжается. Вы могли слышать разные недавние комментарии спикера президента России о том, что Крым никто нигде не будет обсуждать, о том, что этот вопрос закрыт. Я могу абсолютно четко заявить, что вопрос Крыма закрыт исключительно в сознании жителей Кремля. Для остального мира, да и для самих россиян, которые не обременены пропагандистскими штампами, вопрос Крыма будет оставаться открытым до того момента, пока он не вернется в состав Украины, то есть в статус, который у него был до февраля 2014 года", - подчеркнул Кулеба.