События

11:19 13.10.2020

Пробное ВНО-2021 в Украине состоится 10 апреля

2 мин читать
Пробное ВНО-2021 в Украине состоится 10 апреля

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что пробная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля, а регистрация на нее будет проходить 5-19 января.

"Регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится 5-19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году, каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в специальный сервис определения результатов.

"Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний по всем учебным предметам ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис)", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.

"Учитывая то, что некоторые соискатели образования не имеют возможности постоянно посещать учебные заведения, Украинский центр оценивания качества образования совместно с ОС "Освитория" и МФ "Возрождение" планируют подготовить ряд видеоразьяснений к задачам пробного ВНО-2021", - добавляют в УЦОКО.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 в Украине продлится с 21 мая по 15 июня.

Теги: #вно
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 06.10.2020
Минобразования и ПриватБанк к началу октября вернули 70% средств за пробное ВНО - Минфин

Минобразования и ПриватБанк к началу октября вернули 70% средств за пробное ВНО - Минфин

10:50 23.09.2020
Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

09:54 19.09.2020
Языковой омбудсмен: Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из крупнейших угроз образовательной реформе

Языковой омбудсмен: Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из крупнейших угроз образовательной реформе

18:44 14.09.2020
В 2021 году на ВНО выпускники смогут выбрать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе

В 2021 году на ВНО выпускники смогут выбрать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе

17:30 29.07.2020
447 участников ВНО-2020 получили 200 баллов – УЦОКО

447 участников ВНО-2020 получили 200 баллов – УЦОКО

13:45 29.07.2020
67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

67,4% украинцев поддерживают ВНО - соцопрос

10:24 29.07.2020
ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

ВНО по географии не сдали 5,6% абитуриентов, по химии 10,2% - УЦОКО

11:14 24.07.2020
ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов, по истории Украины 13,2% - УЦОКО

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов, по истории Украины 13,2% - УЦОКО

00:37 18.07.2020
В Украине завершилось ВНО

В Украине завершилось ВНО

15:55 16.07.2020
ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

ВНО по математике не сдали 13% абитуриентов, по физике 8% – УЦОКО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

В Украине за сутки 5 133 заболевших COVID-19, 2 152 выздоровели, 107 больных скончались

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: незаконный призыв РФ в Крыму - это военное преступление, прямо запрещенное международным гуманитарным правом

В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

Глава МИД Украины выступает против нового закрытия границ для иностранцев

Степанов: в Украине по всем средствам индивидуальной защиты двухмесячный запас

На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, стрелявшему во время движения колонны авто с символикой других государств в центре Киева

В столичном метро во вторник из-за футбола возможны ограничения в работе

В Украине за сутки 5 133 заболевших COVID-19, 2 152 выздоровели, 107 больных скончались

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

Выбросы СО2 в 2020 году снизятся на 7% из-за пандемии, но восстановятся уже в 2021 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА