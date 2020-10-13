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11:04 13.10.2020

В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

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В ВСУ за сутки у 95 человек выявили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 95 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 939 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 2 905 человек, летальных случаев - 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 428 человек", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

Так, из 95 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 32 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 12 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр северного региона 12 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области - 2 военнослужащих, Козелецкая ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 63 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 133 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 152 пациента, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
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