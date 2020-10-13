На Майдане в Киеве поджог себя ветеран АТО/ООС

Ночью 11 октября в Киеве 49-летний участник АТО/ООС Николай Мыкитенко совершил акт самосожжения на Майдане Независимости в знак протеста против политики действующей власти, сообщили в общественном движении "Видсич".

Как сообщают в движении мужчина получил почти 100% ожогов тела и находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Мотивы поджога носят политический характер. Он не поддерживал действия власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучую оккупацию России", – цитирует "Видсич" на странице в Фейсбук дочь пострадавшего, военнослужащую Юлию Мыкитенко.

По ее словам, Мыкитенко совершил поджог "при трезвой памяти и понимал, что делает". Потушить его пытались очевидцы в фонтане на Майдане.

В 2014 году Мыкитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.