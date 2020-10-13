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09:55 13.10.2020

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, стрелявшему во время движения колонны авто с символикой других государств в центре Киева

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Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему иностранцу, стрелявшему во время движения колонны авто с символикой других государств в центре Киева

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему гражданину другого государства, который стрелял во время движения колонны авто с иностранной символикой в центре столицы 11 октября, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Так, правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний гражданин другого государства. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, 11 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Грушевского движется колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы.

Правоохранители остановили 6 автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #стрельба #полиция
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