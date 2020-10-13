В столичном метро во вторник из-за футбола возможны ограничения в работе

Во вторник, 13 октября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между национальными сборными командами Украины и Испании возможны изменения в работе столичного метрополитена, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Изменения в работе подземки! В ночь с 13 на 14 октября работа метрополитена будет продлена на 1 час. 13 октября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча Лиги наций УЕФА между национальными сборными командами Украины и Испании, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.