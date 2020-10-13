События

08:24 13.10.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,8 млн, число жертв - 1 млн 80 тысяч

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 8:00 по Киеву вторника зафиксировано 37 млн 801 тыс. 526 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 392 тыс. 933, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число инфицированных в мире уже превысило 38 млн.

Университет сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру вторника до 1 млн 80 тыс. 680 против 1 млн 75 тыс. 942 на утро понедельника, излечились более 26 млн.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 млн 804 тыс. 199 инфицированных, 215 тыс. 85 случаев летального исхода и более 3,1 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где на утро вторника зафиксировано 7 млн 715 тыс. 880 заболевших при 109 тыс. 856 смертельных случаях и 6,2 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 103 тыс.408 человек, скончались 150 тыс. 689, вылечены более 4,5 млн.

По данным Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил на утро вторника 139,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 664 человека, Индии - 79, Бразилии - 708.

Теги: #коронавирус #мир #зараженные
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