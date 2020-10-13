Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз открывали огонь на Донбассе используя станковые гранатометы и стрелковое оружие, потерь среди украинских военнослужащих нет. С начала текущих суток противник единожды нарушил режим тишины из ручного противотанкового гранатомета, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"12 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник.

В частности, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. Также на участке недалеко от Майорска зафиксирован огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских военнослужащих у Новолуганского, и дважды - вблизи Камышевахи. Кроме того, выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

"С начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска режим прекращения огня нарушили 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", – сказано в сводке.