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05:03 13.10.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 млн

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире зафиксировано 38 млн 29 тыс. 814 случаев заражения, сообщил в ночь на вторник портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, по состоянию на 5:00 по Киеву вторника число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 млн 85 тыс. 92 человек.

Лидируют по количеству выявленных случаев заражения и смертельных случаев от вируса Соединенные Штаты. Как сообщает Worldometer, число инфицированных суммарно составило 8 млн 37 тыс. 789, число летальных исходов - 220 тыс. 11.

Более 7 млн заболевших при 109 тыс. умерших зафиксировано в Индии, более 5 млн инфицированных и 150 тыс. скончавшихся - в Бразилии.

Коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 139,2. В США на 1 млн населения скончались 664 человека, Индии - 79, Бразилии - 708.

Теги: #вирус #мир #распространение
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