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02:34 13.10.2020

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

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Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Протестующие в городе Портленде (штат Орегон, США) снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки), который отмечается в понедельник.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную "Днем гнева коренных народов". Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его правления между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.

Ранее в Портленде уже проходили протесты, связанные с расовой дискриминацией, некоторые из них сопровождались насилием, напоминает The Oregonian.

Теги: #сша #снос #портленд #статуи
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