События

01:07 13.10.2020

Премьер Франции не исключил локальных локдаунов по коронавирусу

2 мин читать
Премьер Франции не исключил локальных локдаунов по коронавирусу

Премьер-министр Франции Жан Кастекс допускает повторное введение в стране локальных режимов изоляции из-за эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19.

"Ничто не может быть исключено, когда мы видим, какова ситуация в наших больницах", - заявил глава правительства в интервью Franceinfo в понедельник.

Французский премьер допускает локальные локдауны в стране, настаивая при этом, что "всеобщей изоляции необходимо избежать всеми средствами".

Правительство Франции по итогам рассмотрения эпидемиологических данных на еженедельном заседании в среду Совета обороны решит, есть ли необходимость идти еще дальше в ограничительных мерах против COVID-19, сообщил Кастекс.

Объявлено, что в среду вечером президент страны Эмманюэль Макрон после этого совещания даст интервью телеканалам TF1 и France 2 по состоянию эпидемиологической обстановки во Франции.

"Мы находимся во второй сильной волне", - констатировал премьер-министр. Он призвал "всех мобилизоваться, чтобы противостоять этой второй волне".

"Больше расслабляться нельзя", - подчеркнул Кастекс. При этом он отметил, что в отпускной период французы слишком быстро решили, что вирус исчез, хотя он сам не переставал призывать всех к бдительности.

Премьер также посетовал на частое несоблюдение в стране ранее предписанных антивирусных правил.

Медицинская администрация в понедельник отметила продолжение ухудшения эпидемиологической обстановки в Парижском регионе.

По данным регионального агентства здравоохранения, в Иль-де-Франсе, и, в частности, в Париже, на 100 тыс. населения насчитывается 413 человек, инфицированных COVID-19.

Теги: #коронавирус #франция #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:37 13.10.2020
В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 262 человек

В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 262 человек

23:45 12.10.2020
Две валлонские провинции Бельгии введут комендантский час из-за коронавируса

Две валлонские провинции Бельгии введут комендантский час из-за коронавируса

22:33 12.10.2020
Садовой предлагает начать каникулы в школах Львова с 19 октября

Садовой предлагает начать каникулы в школах Львова с 19 октября

21:03 12.10.2020
Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

Джонсон считает, что нельзя надеяться на появление эффективной вакцины от коронавируса

19:59 12.10.2020
В Англии вводят трехступенчатую систему ограничений по борьбе с COVID-19

В Англии вводят трехступенчатую систему ограничений по борьбе с COVID-19

19:54 12.10.2020
В Молдове за сутки выявлено 467 новых случаев коронавируса, еще 17 человек скончались

В Молдове за сутки выявлено 467 новых случаев коронавируса, еще 17 человек скончались

17:01 12.10.2020
В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

15:14 12.10.2020
Не допустить попадания столицы в "красную" зону могут только киевляне - Палатный

Не допустить попадания столицы в "красную" зону могут только киевляне - Палатный

13:45 12.10.2020
Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий

13:06 12.10.2020
Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19

Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

ПОСЛЕДНЕЕ

Протестующие в Портленде снесли статуи Теодора Рузвельта и Линкольна

Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Испытание новой индийской крылатой ракеты закончилось неудачей

В Минске возводят и разбирают баррикады, идут задержания

Минская милиция применила светошумовые патроны и слезоточивый газа на акции протеста пенсионеров

Зеленский назначил Богдана Горобца госуполномоченным АМКУ – указ

Объем производства ВВТ предприятиями"Укроборонпрома" за 3 квартала-2020 составил 105% по сравнению с 2019г

Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА