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00:37 13.10.2020

В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 262 человек

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В Донецкой области коронавирус лабораторно подтвердили у 262 человек

За минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 262 человек в Донецкой области, общее количество зараженных увеличилось до 5961, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"За понедельник, 12 октября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 262 жителей Донецкой области, в частности у 15 детей", – сообщил глава ОГА на своей странице в Фейсбуке в ночь на вторник.

По его словам, из-за значительного роста количества новых больных значительно усложняется первичная и вторичная статистическая обработка информации, поэтому в сводках возможны задержки. "В конце концов будет учтен каждый больной, но на это может потребоваться немного больше времени", – подчеркнул Кириленко.

Он также отметил, что пандемия распространяется все быстрее. "Единственный способ сейчас ее замедлить - соблюдать карантин и противоэпидемические рекомендации Минздрава", – добавил глава ОГА.

По информации Донецкой ОГА с начала пандемии в регионе от коронавируса умерло 68 человек, 2 111 вылечилось, 3 782 продолжают лечение.

Теги: #коронавирус #донецкая
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