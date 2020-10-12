Две валлонские провинции Бельгии введут комендантский час из-за коронавируса

Во франкоязычных провинциях Бельгии Валлонский Брабант и Люксембург со среды, 14 октября, вводится новая жесткая мера против распространения коронавируса - комендантский час, сообщили в понедельник местные СМИ.

В связи с ощутимым скачком заражений COVID-19 власти данных провинций приняли решение запретить находиться на улице, кроме собственной частной территории, если таковая имеется, с 1 часа ночи до 6 часов утра в течение 15 дней.

Исключения делаются для неотложных перемещений в медицинских целях, важных форсмажорных обстоятельств, ухода за нуждающимися в посторонней помощи людьми, перемещения на работу и возвращения домой.

В Бельгии в понедельник было объявлено, что все больницы страны перейдут со среды на фазу готовности 1A, означающую, что четверть коек в отделениях реанимации будет зарезервирована для пациентов с диагнозом COVID-19.

На данный момент большинство больниц находятся на фазе 0 и резервируют для коронавирусных больных 15% коек в реанимационных отделениях. Только в Брюссельском столичном регионе из-за высокой степени заражаемости COVID-19 уже была введена фаза 1A.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano и федеральный антикризисный центр на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе отметили продолжение в течение многих дней нарастания всех эпидемиологических показателей в стране.

Со 2 по 8 октября фиксируется в среднем 4145 новых заражений коронавирусом в день. Это означает рост на 89% по отношению к предыдущему периоду в семь дней.

Официальный представитель по вопросам пандемии COVID-19, бельгийский инфекционист Ив Ван Летем назвал ситуацию тревожной.