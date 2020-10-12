Facebook вводит запрет на контент с отрицанием Холокоста

Социальная сеть Facebook в понедельник заявила об ограничении доступа к контенту об отрицании Холокоста в рамках программы по борьбе с ненавистническими высказываниями, сообщают американские СМИ.

"Наше решение подкрепляется документально подтвержденным ростом антисемитизма в глобальном масштабе и тревожным уровнем неосведомленности о Холокосте, особенно среди молодежи", - говорится в заявлении Facebook.

При этом соцсеть ссылается на исследование, согласно результатам которого 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост - это миф или преувеличение, некоторые из них не уверены в истинности факта геноцида еврейского народа.

Отмечается, что теперь Facebook будет перенаправлять пользователей на достоверную информацию о Холокосте в случае, если будут отмечаться запросы на контент об отрицании Холокоста на платформе этой социальной сети.

Глава Facebook Марк Цукерберг также прокомментировал это решение в своем аккаунте.

"Я боролся с противоречием отстаивания свободы выражения мнения и вредом, причиняемым минимизацией или отрицанием ужаса Холокоста", - написал Цукерберг.

"Мое мышление эволюционировало по мере того, как я видел данные, демонстрирующие рост насилия на почве антисемитизма. Провести правильные границы между тем, что приемлемо и что неприемлемо, непросто, но я считаю, что с учетом нынешнего положения дел в мире, это золотая середина", - добавил глава Facebook.

СМИ напоминают, что ранее Цукерберг заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но при этом отмечал, что социальным сетям не следует ограничивать контент.

"Я не думаю, что нашей платформе следует принимать меры в отношении этого, потому что я думаю, что есть вещи, которые разные люди воспринимают ошибочно", - сказал Цукерберг в 2018 году в интервью сайту Recode.