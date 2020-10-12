Садовой предлагает начать каникулы в школах Львова с 19 октября

Мэр Львова Андрей Садовой предлагает начать каникулы в школах города с 19 октября, а не с 15, как предлагает Минобразования. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Фейсбук", обращаясь к областной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая завтра проведет заседание по указанному поводу.

"Я призываю начать осенние каникулы в школах Львова и области хотя бы с 19 октября, если этого будет требовать ситуация", - написал мэр Львова.

Садовой указал на то, что "у родителей были свои планы на период обучения, поскольку по мнению мэра Львова, не так легко быстро найти, чем занять ребенка, чтобы он был в безопасности.

"Это не значит, что я прошу проигнорировать правила карантина. Совместно с городским штабом мы внимательно следим за эпидситуацией, анализируем данные и руководствуемся здравым смыслом", - заявил Садовой.