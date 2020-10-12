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20:31 12.10.2020

Зеленский назначил Богдана Горобца госуполномоченным АМКУ – указ

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Зеленский назначил Богдана Горобца госуполномоченным АМКУ – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий указ №427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы Украинского государства.

Как сообщалось, 28 августа Зеленский уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ, и назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Теги: #госуполномоченный #указ #амку
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