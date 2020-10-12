Объем производства ВВТ предприятиями"Укроборонпрома" за 3 квартала-2020 составил 105% по сравнению с 2019г

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" изготовили и отремонтировали вооружения и военной техники по итогам 9 месяцев 2020г на 21,8 миллиардов гривень.

"Это на 1,1 миллиарда гривень больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, объем производства вооружения и военной техники предприятиями концерна за три квартала текущего года составил 105% по сравнению с 2019 годом", - сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" на странице ГК в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.