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19:59 12.10.2020

В Англии вводят трехступенчатую систему ограничений по борьбе с COVID-19

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В Англии вводят трехступенчатую систему ограничений по борьбе с COVID-19

Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о создании в Англии трехуровневой системы ограничений из-за коронавируса.

По его словам, первый включает в себя основные меры, в том числе введение комендантского часа с 22:00 и запрет на собрания более шести человек.

Второй этап - высокий уровень готовности - будет охватывать те территории, где уже введены определенные меры, и позволит предотвратить встречи внутри домохозяйств - с соседями или родственниками. При этом запрет на собрания более шести человек действует в этом случае, как в помещениях, так и на улице.

Джонсон добавил, что этот этап уже введен в графствах Ноттингемшир, Восточный и Западный Чешир и в районе Хай-Пик графства Дербишир.

Третий этап, по словам Джонсона, - очень высокий уровень готовности. Его будут вводить в тех регионах, где стремительно растут темпы распространения коронавирусной инфекции и где Национальная служба здравоохранения Великобритании может оказаться "под невыносимым давлением". В соответствии с этим этапом в регионах закрывают пабы, бары, а также вводится запрет на собрания в помещениях и частных садах.

Премьер заявил, что этот уровень вводится в Ливерпуле. По его словам, распоряжение о закрытии поступит в спортивные залы, центры досуга, букмекерские компании и казино. Закрываются бары и пабы в случае, если они не могут работать как рестораны. По полному пакету мер состоится голосование в парламенте.

Глава британского правительства отметил, что число случаев коронавируса за последние три недели возросло в стране в четыре раза. Кроме того, по его словам, число госпитализированных пациентов с COVID-19 выше, чем когда в стране вводили карантин.

При этом он подчеркнул, что вводить второй общенациональный карантин не будет верным курсом действий.

"Мы должны действовать так, чтобы спасать жизни, и опыт показывает, что (это можно сделать - ИФ) меняя наше поведение... наши действия спасают жизни", - сказал премьер.

За последние сутки в Великобритании выявили почти 14 тыс. случаев коронавируса, что на 900 больше, чем накануне. Зафиксировано еще 50 летальных исходов инфицированных, что меньше, чем в воскресенье (65).

Всего в стране диагностировали свыше 617 тыс. инфицированных, более 13,9 тыс. скончались.

Теги: #коронавирус #британия #премьер
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