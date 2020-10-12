Зеленский подписал закон о содействии развитию физической культуры и спорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта" № 910-ІХ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ направлен на поддержку и развитие сферы физической культуры и спорта. Закон предусматривает предоставление права на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона государственным и коммунальным спортивным клубам, детско-юношеским спортивным школам, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, центрам студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительным учреждениям, центрам физического здоровья населения, центрам физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, а также базам олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ согласовывает терминологию действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта с законом Украины "Об образовании", в частности термин "учебное заведение" заменен термином "учреждение образования".

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.