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19:54 12.10.2020

В Молдове за сутки выявлено 467 новых случаев коронавируса, еще 17 человек скончались

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В Молдове за сутки выявлено 467 новых случаев коронавируса, еще 17 человек скончались

В Молдове общее число заболевших COVID-19 достигло 62 618, число жертв коронавируса увеличилось до 1 478, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В понедельник было обработано 1 877 тестов, в том числе 1 647 первичных тестов. В результате выяснилось, что 467 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 62 618 случаев", - говорится в сообщении.

В Минздраве также сообщили о смерти еще 17 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове увеличилось до 1 478 человек.

В понедельник зарегистрировано в два раза меньше случаев, чем в минувшую субботу (929 случаев) и в три раза меньше, чем в четверг, когда был установлен антирекорд в 1 121 случай за сутки. Это объясняется не снижением уровня заражения, а сокращением количества тестов. В выходные дни проводится в два-три раза меньше тестов, так как работают не все лаборатории по тестированию.

Из медицинских учреждений Молдовы выписаны еще 371 пациент после выздоровления от коронавируса. Согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 44 728 человек.

С начала сентября количество случаев заражения коронавирусом в Молдове неуклонно растет при недостаточном уровне тестирования. В Молдове одна треть тестов дает положительный результат.

Теги: #молдова #коронавирус
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