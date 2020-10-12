Языковой омбудсмен о ситуации в одесской гимназии: Это ответ на вопрос, какой на самом деле язык нуждается в госзащите в Украине

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует от Министерства образования и науки Украины провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить случаев ущемления соискателей образования по языковому признаку.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - говорится в сообщении языкового омбудсмена.

В связи с чем, уполномоченный по защите госязыка заявляет, что подобные учителя, воспитатели или методисты, которые все еще позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Креминь.

Ранее в местных СМИ Одессы появилась информация о том, что учительница унижала ученицу пятого класса, кричала на нее и довела до слез из-за того, что та разговаривает на украинском языке.

Как сообщило издание "Думская" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич, учительницу уволят по ст.31 п.3 КЗоТа: "совершение работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы".