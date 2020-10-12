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18:16 12.10.2020

Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

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Российские наемники нарушили режим тишины в районе Авдеевки

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 12 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта Авдеевка", - говорится в сводке штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь они не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - добавили в штабе ООС.

Так, на других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Теги: #оос #авдеевка #обстрелы
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