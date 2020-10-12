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18:00 12.10.2020

У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

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У военной разведки есть доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов БПЛА, которые есть на вооружении в ВС РФ

Военная разведка Украины имеет доказательства использования Россией на территории Украины почти всех типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые есть на вооружении в Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Беспилотную авиацию оккупанты используют с первых дней российско-украинской войны. С формированием 1-го и 2-го армейских корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА в этих корпусах, а затем отдельные группы БПЛА в бригадах и полка, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телепередачи "PRO Войско".

Также он рассказал о резком снижении качества российских беспилотников после введения международных экономических санкций против РФ.

Так, по его словам, на БПЛА боевиков, которые украинские военнослужащие сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства.

"После того, как иностранные комплектующие иссякли, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты собственного производства комплектующие, но их качество намного ниже той, которую имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации замедлился", - отметили в ГУР Минобороны.

Теги: #бпла #минобороны #агрессия_рф
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