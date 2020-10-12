ЕС включит Лукашенко в санкционный список из-за неготовности к диалогу с оппозицией - Боррель

Страны ЕС не видят у Александра Лукашенко стремления к диалогу с политическими оппонентами в Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы не видим абсолютно никакого желания с его стороны начать переговоры", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Он пояснил, что по этой причине Лукашенко, как ожидается, попадет в следующий список лиц, на которых будут распространяться санкции ЕС.

"Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров", - добавил Боррель.

Как известно, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом.