События

17:31 12.10.2020

Подрыватели банкоматов "задержаны "на горячем" возле терминала ПриватБанка в Сумской области

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Подрыватели банкоматов "задержаны "на горячем" возле терминала ПриватБанка в Сумской области

Правоохранители задержали мужчину и женщину в Сумской области при попытке подрыва и ограбления банкомата ПриватБанка (Киев), сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"Грабители за две минуты проникли в помещение поликлиники и подорвали банкомат, но благодаря специальной системе защиты банкомата так и не смогли получить доступ к денежным средствам и были пойманы на месте преступления нарядом охраны и полицией", – говорится в сообщении.

По информации банка, у задержанных изъяты вещественные доказательства совершенного преступления.

Сообщается, что правоохранители устанавливают причастности этой пары к аналогичным преступлениям в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (591,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #банкомат #ограбление #сумская_область #приватбанк
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