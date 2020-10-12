Белорусские пенсионеры проводят акции протеста в Минске и других городах страны

Несанкционированные акции протеста проводят белорусские пенсионеры в Минске и других городах страны в понедельник, сообщают очевидцы и телеграм-каналы.

В Минске протестующие пенсионеры собрались на площади Независимости и идут по проспекту до площади Якуба Коласа. По сравнению с аналогичной акцией в прошлый понедельник, людей стало ощутимо больше. Некоторые телеграм-каналы сообщают о нескольких тысячах участников.

Аналогичные акции проходят и в других городах: очевидцы сообщают, что протестующие пенсионеры вышли на улицы Бреста, Гродно, Гомеля, Лиды.

Телеграм-каналы и СМИ также сообщают о задержаниях журналистов в Минске, Гродно и Гомеле.

Информацию о задержании нескольких журналистов в Минске агентству "Интерфакс-Запад" подтвердил старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

"Задержанные доставлены в Октябрьский РУВД для проверки документов", - сказал Лашкевич.