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17:01 12.10.2020

В трех опорных больницах Харькова разворачивают еще 254 "кислородные" койки для больных COVID-19 - вице-мэр

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Национальная служба здравоохранения Украины (НСЗУ) должна в кратчайшие сроки должна разработать пакет для предоставления помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня, считает заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

"Амбулаторная медицинская помощь в ее существующем виде не решает проблем борьбы с COVID-19 в масштабах города. Нам нужно переместить центр усилий для помощи больным, которые находятся дома. В организации этой работы мы не сможем обойтись без НСЗУ. НСЗУ в кратчайшие сроки должна разработать пакет для оказания медицинской помощи больным COVID-19 медицинскими неприбыльными предприятиями первого уровня",- сказала Горбунова-Рубан на совещании в мэрии в понедельник.

По ее мнению, это позволит обеспечить качественную медицинскую помощь больным, находящимся на амбулаторном лечении, и сократить их поток в поликлиники.

"Это позволит остановить поток больных в поликлиники. Сегодня поликлиники стали самой высокой зоной риска по распространению COVID-19. Потому что на прием к врачу идут люди с повышенной температурой, обострением хронических заболеваний, даже не понимая, что причиной этих обострений является вирусная инфекция", - сказала Горбунова-Рубан.

Она сообщила, что сейчас около 1 тыс. харьковчан, у которых подтвержден COVID-19, проходят лечение в больницах города и области, а порядка 10 тыс. – амбулаторно.

По словам Горбуновой-Рубан, сейчас в городских опорных больницах №13, №17 и №25, которые принимают больных с COVID-19, разворачивают дополнительно 254 койки с возможностью получения кислородной терапии, причем кислородные точки вводятся в действие сразу после установки.

"Мы их вводим в действие по мере того, как подводим кислород, то есть не ждем ни одного дня… Будем считать, 7-10 дней - и мы займем все эти койки", - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, необходимо дополнительно выделить из бюджета 10 млн. грн. на оснащение кислородом еще трех больниц (№28, №31 и №3), в каждой из которых можно развернуть по 120 коек. Кроме того, по ее словам, необходимо еще 5 млн грн на закупку лекарств, а также деньги на средства индивидуальной защиты для медперсонала (комбинезоны, щитки и т.д.)

Теги: #коронавирус #харьков
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