В МВД Беларуси заявляют о готовности применять боевое оружие на акциях протеста

Белорусская милиция грозится при необходимости применять боевое оружие для подавления протестов в республике.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Его комментарий размещен в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в понедельник.

По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране.

"Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости", - сказал он. О радикализации же протестов, считает замминистра МВД, свидетельствуют акции в белорусской столице в минувшее воскресенье. "Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки... А уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - отметил Казакевич.

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - констатировал замминистра МВД.

По его мнению, "очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

Как сообщалось, на акциях протеста в Беларуси 11 октября были задержаны более 700 человек.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек", - сообщило в понедельник МВД Беларуси, по оценке которого, в протестных акциях в воскресенье приняли участие 11 тыс. человек.

Акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, силовики применяли спецсредства.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.