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13:52 12.10.2020

Розыск экс-судьи Чауса не прекращался - Нацполиция

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Розыск экс-судьи Чауса не прекращался - Нацполиция

Управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщает, что украинские правоохранители не прекращали розыск уличенного во взяточничестве судьи Днепровского районного суда города Киева Чауса, ведущийся с 2016 года, а исчезновение записи о его розыске на сайте Интерпола называет временным и процедурным.

"По информации Департамента международного полицейского сотрудничества, сообщаем: 17 января 2020 экс-судья обратился в Комиссию по контролю файлов Интерпола (независимого органа Интерпола, созданного для рассмотрения обращений лиц, оспаривающих розыск или другие действия с использованием системы Интерпола) с ходатайством о прекращении розыска. В соответствии с внутренними процедурами обжалования решений Интерпола, на время рассмотрения обращения Комиссия по 18 сентября 2020 временно приостановила доступ к информации о розыске Николая Чауса", - сообщается на сайте МВД Украины в понедельник.

Ранее ряд украинских СМИ обнародовал информацию о якобы снятии Чауса с международного розыска, сославшись на исчезновении его карточки с сайта Интерпола.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были найдены в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября того же года поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание Чауса и его арест. Спикер парламента сразу же подписал эти два постановления. В САП в тот же день сообщили, что Чаус находился в оккупированном РФ Крыму. Позже появилась информация, что он находится в Беларуси.

Соломенский райсуд Киева 12 сентября 2916 года дал разрешение на задержание Чауса, а с 11 ноября он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года появилась информация, что Чаус задержан в Молдове. Позже он был помещен под домашний арест. В том же году президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в предоставлении политического убежища, вместе с тем указав, что это решение не является окончательным.

Теги: #розыск #судья #нацполиция #чаус
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