Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы воздержаться от проведения массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"В понедельник, 12 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины. Глава правительства озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекции и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер, в частности, заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19 и поручил им предоставить предложения Минздраву по увеличению коечного фонда.

"В КГГА отметили готовность отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц", - отмечается в сообщении.

Шмыгаль поручил Киевской горгосадминистрации совместно с Госпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Кроме того, премьер призвал руководителей всех областей воздержаться от массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

"На День защитника Украины в разных городах планируются торжественные мероприятия. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", - отметил Шмыгаль.