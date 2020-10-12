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12:57 12.10.2020

В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 20 человек, больше всего – В Киевской области (11 военнослужащих и 7 работников ВСУ).

Всего по состоянию на 10:00 12 октября в ВСУ COVID-19 болеют 919 человек. Выздоровели за время пандемии 2 830 человек, летальных случаев 11.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 479 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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