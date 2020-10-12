В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19
В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.
"Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.
На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 20 человек, больше всего – В Киевской области (11 военнослужащих и 7 работников ВСУ).
Всего по состоянию на 10:00 12 октября в ВСУ COVID-19 болеют 919 человек. Выздоровели за время пандемии 2 830 человек, летальных случаев 11.
На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 479 человек.