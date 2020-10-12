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12:51 12.10.2020

На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

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На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

На полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку свалки к закрытию. Проект рекультивации первой карты уже прошел государственную экспертизу, ведется закупка необходимого оборудования, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Полигон №5 в Подгорцах - это самая большая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тыс. тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию ​​очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытию", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Мэр отметил, что процесс закрытия полигона будет продолжительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", - отметил Кличко.

Теги: #кличко #полигон #отходы #подгорцы
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