На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко
На полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку свалки к закрытию. Проект рекультивации первой карты уже прошел государственную экспертизу, ведется закупка необходимого оборудования, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Полигон №5 в Подгорцах - это самая большая свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тыс. тонн отходов. Работает этот полигон - уже 34 года. Представьте - сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию. Напомню, несколько лет назад мы установили современную станцию очистки фильтрата, которая способна сегодня очищать 750 кубометров фильтрата в сутки. Это не допускает утечки фильтрата в окружающую среду. Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона - то есть подготовки к его закрытию", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.
Мэр отметил, что процесс закрытия полигона будет продолжительным.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", - отметил Кличко.