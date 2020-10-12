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12:39 12.10.2020

Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

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Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что у него подтвержден диагноз COVID-19.

"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать - теперь в дистанционном формате", - написал глава ОГА на своей странице в Facebook.

Он добавил, что все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тестирование.

"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет много наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачна", - заметил Куцый.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 903 пациента, умерли 43 ранее заболевших.

Теги: #одесская_ога #коронавирус
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