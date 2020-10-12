Ко Дню защитника Украины матпомощь получат 29 тысячам киевлян - мэр

Ветераны Антитеррористической операции, волонтеры, семьи героев Небесной сотни, а также внутренне перемещенные лица получат материальную помощь из бюджета города ко Дню защитника Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. Всего ее получат более 29 тысяч человек. Это ветераны АТО, волонтеры и семьи героев Небесной сотни. Получат помощь и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице. Размер такой помощи - от 800 до 1500 гривень", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

По 1,5 тыс грн получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства, а также семьи погибших и раненых на войне на востоке Украины, в т.ч. и семьи волонтеров.

По 1 тыс грн будет предоставлено киевлянам, получившим тяжкие телесные повреждения во время Революции Достоинства.

Помощь в размере 900 и 800 грн получат жители столицы, получившие травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО, бойцы-добровольцы.

"Выплаты происходят по городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам", - сообщил Кличко.