Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Киевские власти выделили из резервного фонда бюджета города дополнительные 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков коммунальных медицинских учреждений, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Мы продолжаем работать и над увеличением коек в медучреждениях для лечения больных COVID-19, и над обеспечением больниц и медиков всем необходимым. Хочу сообщить, что на днях город дополнительно выделил из резервного фонда столицы почти 30 млн грн - это средства на закупку коммунальными медучреждениями средств индивидуальной защиты. За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Кличко отметил, что медики являются главной группой риска, поскольку находятся в контакте с больными пациентами. Поэтому для защиты медики должны соблюдать правила инфекционного контроля и использования средств индивидуальной защиты. Закупка таких средств позволит сократить распространение коронавирусной инфекции среди медиков.

Кличко также напомнил, что в конце марта город выделил более 260 млн грн на меры по противодействию распространению коронавируса. Тогда за эти средства для больниц приобрели средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование и лекарства. Отдельно город также выделяет деньги на ремонт систем снабжения кислородом в больницах и закупку кислородных концентраторов.

"Мы сегодня делаем все, чтобы защитить киевлян от распространения вируса. И чтобы оказывать необходимую помощь больным COVID-19. Но здесь важны совместные усилия и местной власти, и государственной. Отдельно действовать в такой ситуации не получится. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Поэтому я и обратился к премьеру и министру здравоохранения выполнить обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве, в частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице. У них есть более 11 тысяч койкомест. Потому что сейчас начали говорить о мобильных госпиталях. Но где логика, если есть столько свободных мест в медучреждениях, где есть все условия и квалифицированный персонал?! Но ответа на мое обращение город до сих пор не получил", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1787 больных коронавирусной инфекцией, из них 38 детей. 370 пациентов - в тяжелом состоянии, 562 получают кислородную поддержку, 33 - под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 639 больных.