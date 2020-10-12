События

12:27 12.10.2020

Киевские власти рекомендуют школам начать осенние каникулы с 21 октября – Кличко

2 мин читать
Киевские власти рекомендуют школам начать осенние каникулы с 21 октября – Кличко

Власти Киева разослали руководителям учебных заведений рекомендацию начать осенние каникулы в школах раньше, с 21 октября. Однако решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул. Но. Город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты, после каникул, школьники должны вернуться 29 октября", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

При этом мэр не исключает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе школьников, возможно, придется отправить на дистанционное обучение раньше.

На текущий момент школы и детсады работают по определенному регламенту. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях пока контролируема, но динамика негативная.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, отправленных на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении всего 502 класса в 188-ми школах", - отметил Кличко.

По состоянию на 12 октября в Киеве COVID-19 болеют 480 школьников и 359 педагогов.

В детских садах также наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыли 67 групп в 58-ми садах. Два детсада закрыты на карантин.

Наполненность детей в детсадах столицы - более 54%.

Теги: #киев #кличко #каникулы #школы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 12.10.2020
На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

На мусорном полигоне в Подгорцах начнут рекультивацию и подготовку к закрытию – Кличко

12:39 12.10.2020
Ко Дню защитника Украины матпомощь получат 29 тысячам киевлян - мэр

Ко Дню защитника Украины матпомощь получат 29 тысячам киевлян - мэр

12:28 12.10.2020
Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

12:26 12.10.2020
В Киеве за сутки Covid-19 заболели 196 человек, 21 из них госпитализирован - мэр

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 196 человек, 21 из них госпитализирован - мэр

08:05 12.10.2020
В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

23:09 11.10.2020
МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

18:17 11.10.2020
Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

10:47 11.10.2020
В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

14:28 10.10.2020
Суд приговорил 44-летнего киевлянина, издевавшегося над матерью, к шести месяцам ареста

Суд приговорил 44-летнего киевлянина, издевавшегося над матерью, к шести месяцам ареста

13:27 10.10.2020
В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

Кличко: город выделил дополнительно 30 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты для медиков

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВСУ за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19

Глава Одесской обладминистрации заболел коронавирусом

Президент Армении просит НАТО оказать давление на Турцию в связи с ее ролью в карабахском конфликте

Азербайджан использует в Карабахе турецкие ударные дроны, но не использует кассетные боеприпасы - президент Алиев

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия в Сирии и против Скрипалей

Мужчина ранил полицейского у здания парламента в Загребе, затем покончил с собой

СБУ раскрыла преступную группу, подделывавшую и продававшую паспорта стран Евросоюза

ГСЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Одесской областях и на востоке страны в понедельник

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА