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12:26 12.10.2020

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 196 человек, 21 из них госпитализирован - мэр

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В Киеве за сутки Covid-19 заболели 196 человек, 21 из них госпитализирован - мэр

196 киевлян заболели коронавирусной инфекций за минувшие сутки, шестеро заболевших скончались, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в понедельник.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 56, в Днепровском - 36, Дарницком районе - 32 случая, - рассказал Кличко.

Среди заболевших - 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и пять девочек от 11 до 16 лет, а также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. В числе заболевших - пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 91 человек.

При этом мэр пояснил уменьшение количества заболевших в столице по сравнению с предыдущими днями. "Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют "эффектом выходного дня". Потому что в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Кличко, всю прошлую неделю в Киеве росло число больных и количество госпитализированных, и с 12 октября столица вновь попала в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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