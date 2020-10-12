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11:36 12.10.2020

Президент Армении просит НАТО оказать давление на Турцию в связи с ее ролью в карабахском конфликте

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Президент Армении просит НАТО оказать давление на Турцию в связи с ее ролью в карабахском конфликте

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что попросил НАТО обратить внимание на действия Турции в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Я попросил серьезно отнестись к создавшейся ситуации, когда член НАТО участвует в конфликте третьих сторон, которые не являются членами НАТО", - сказал Саркисян в интервью Bloomberg.

"Получила ли Турция зеленый свет от НАТО? Если да, то мы должны быть уведомлены об этом, если нет - надеюсь, что наши партнеры в НАТО окажут давление на Турцию, заявят, что она не должна вовлекаться в этот конфликт. Ее присутствие здесь не оказывает какой-либо помощи, напротив - усложняет ситуацию", - отметил президент Армении.

Теги: #армения #турция #нато #карабах
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