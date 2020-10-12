СБУ раскрыла преступную группу, подделывавшую и продававшую паспорта стран Евросоюза

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли и пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подделывали и продавали паспорта стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей области. Действовали злоумышленники под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали "липовые" ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы", - указывается в сообщении.

Для изготовления фальшивок злоумышленники оборудовали пять подпольных типографий, расположенных во Львове, Дрогобиче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.

По результатам обысков по адресам проживания и регистрации участников группы выявлена черновая документация, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехника, которую использовали для изготовления фальшивок.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины