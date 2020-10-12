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09:29 12.10.2020

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

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Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

Почти 600 человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 580 фамилий.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляли представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, ещё больше десяти человек вышли из РУВД ночью.

Накануне правозащитники сообщали о задержании более 400 человек.

Теги: #акции_протеста #задержания #беларусь
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