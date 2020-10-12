В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 903 пациентов, умерли 43 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 11 октября, было зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 265 454 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 015 человека, выздоровели – 114 410.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 146 029 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой (219), Киевской области (213), Ровенской области (203), Львовской области (200)