События

08:57 12.10.2020

В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

1 мин читать
В Украине за сутки 4 420 заболевших COVID-19, 903 выздоровели, 43 больных скончались

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 903 пациентов, умерли 43 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 11 октября, было зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 265 454 человека, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 015 человека, выздоровели – 114 410.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 146 029 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (741), Сумской области (418), Полтавской области (244), Хмельницкой (219), Киевской области (213), Ровенской области (203), Львовской области (200)

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:46 12.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37,4 млн, число жертв - 1 млн 75 тыс.

08:05 12.10.2020
В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

07:59 12.10.2020
В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

07:53 12.10.2020
Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

07:36 12.10.2020
Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

07:11 12.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

06:50 12.10.2020
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

05:36 12.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

03:36 12.10.2020
В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

01:31 12.10.2020
Состояние Порошенко улучшилось

Состояние Порошенко улучшилось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Правозащитники сообщают о задержании почти 600 человек на несанкционированных акциях в Беларуси

Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

Санкции против россиян в связи с "делом Навального" и Беларусь - в повестке дня Совета ЕС

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

В Киеве прошла акция поддержки ЛГБТ-сообщества

Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила более 47%

МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА