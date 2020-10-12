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08:07 12.10.2020

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

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Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в понедельник.

"Ночью обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артиллерийский обстрел на южном направлении", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает, что с армянской стороны в понедельник утром был открыт огонь по Агдамскому району.

"Вооруженные силы Армении 12 октября утром подвергли обстрелу территорию Агдамского района", - отмечается в сообщении.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Теги: #обстрелы #армения #азербайджан
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