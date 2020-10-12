В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Украинском гидрометцентре предупреждают об утреннем тумане в Киеве в понедельник, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Утром 12 октября в столице туман, видимость 300-500 м (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.